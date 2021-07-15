قمر اللبنانية تعلن حملها بدون زواج

بيروت (صدى):
أثارت الفنانة اللبنانية قمر، جدلا واسعا بالإعلان عن حملها الثاني دون زواج، حيث تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل العديد من متابعيها.
وردت قمر اللبنانية على الهجوم اللاذع ضدها قائلة: "مين أنتم عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته".
يذكر أن قمر اللبنانية أقامت قبل سنوات، دعوى إثبات نسب في المحاكم المصرية، للحكم بثبوت نسب ابنها الأول إلى أبيه.
وبدأت قمر مشوارها الفني كمطربة وراقصة في عدد من الدول العربية حتى خاضت التجربة التمثيلية الأولى لها في عام 1992 بفيلم "درب البهلوان".