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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 10 ساعات
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.43560، العملة مقابل الريال الواحد 0.22550

- الدولار: 3.75028، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02098، مقابل الريال الواحد 0.97945

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74175

- دينار أردني: 5.28960، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.46886 مقابل الريال الواحد 0.08020

- دينار بحريني: 9.94677، مقابل الريال الواحد 0.10054

- الريال القطري: 1.03001، مقابل الريال الواحد 0.97086

-الدرهم المغربي: 0.41981 مقابل الريال الواحد 2.38201

- الجنيه المصري: 0.23881، مقابل الريال الواحد 4.18705

المملكة
الدولار
الريال
اسعار العملات

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