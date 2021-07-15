أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.43560، العملة مقابل الريال الواحد 0.22550
- الدولار: 3.75028، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
- درهم إماراتي: 1.02098، مقابل الريال الواحد 0.97945
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74175
- دينار أردني: 5.28960، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.46886 مقابل الريال الواحد 0.08020
- دينار بحريني: 9.94677، مقابل الريال الواحد 0.10054
- الريال القطري: 1.03001، مقابل الريال الواحد 0.97086
-الدرهم المغربي: 0.41981 مقابل الريال الواحد 2.38201
- الجنيه المصري: 0.23881، مقابل الريال الواحد 4.18705