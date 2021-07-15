نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 8 ساعات
2096
1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق) نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) ورياح نشطة على مناطق( المدينة المنورة ، الشرقية ،الرياض ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على النصف الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130702
منذ 34 دقيقة
خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
نجاة محمد
هالة ليست مسلمة و طليقعا يستاهل ما جاة
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
شمس الحقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم

أخر الأخبار

ضبط قائد مركبة مستهتر لقيامه بنقل مخلفات بناء بدون حماية
ضبط قائد مركبة مستهتر لقيامه بنقل مخلفات بناء بدون حماية
منذ 23 دقيقة 1370
ضباع تفترس لبوة
ضباع تفترس لبوة
منذ 48 دقيقة 393
شجاعة ام تنقذ ابنتها
شجاعة ام تنقذ ابنتها
منذ 53 دقيقة 296
سائقة تقتحم نادي رياضي
سائقة تقتحم نادي رياضي
منذ 58 دقيقة 243
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظيفة شاغرة
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظيفة شاغرة
منذ ساعة 1773
بالفيديو.. رجل يفقد أضحيته بعد نقلها في شنطة السيارة
بالفيديو.. رجل يفقد أضحيته بعد نقلها في شنطة السيارة
منذ ساعة 1165
طرق تساعد في التخلص من الماء المحتبس داخل الأذنين
طرق تساعد في التخلص من الماء المحتبس داخل الأذنين
منذ ساعة 2009
" جونسون " تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف عن استخدامها
" جونسون " تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف عن استخدامها
منذ ساعة 1902
بالفيديو.. صفية العمري تعلق على "تشوه وجهها"
بالفيديو.. صفية العمري تعلق على "تشوه وجهها"
منذ ساعة 1338
قوات أمن الحج: ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
قوات أمن الحج: ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
منذ ساعة 1745