نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. مقيم باكستاني بعد مرور 5 سنوات على فصل ابنتيه: لم ولن أنسى خادم الحرمين

منذ 57 دقيقة
1447
1
فيديو.. مقيم باكستاني بعد مرور 5 سنوات على فصل ابنتيه: لم ولن أنسى خادم الحرمين

نايف السالم (صدى):
انتهز المقيم الباكستاني نصار غني، فرصة تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وظهوره في تقرير تلفزيوني، لتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتوجيهه بفصل توأمه السيامي.

ورغم مرور 5 سنوات على فصل التوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل" أكد والدهما نصار غني، أنه لم ولن ينسى خادم الحرمين الشريفين، موجها شكره أيضا للدكتور عبدالله الربيعة.

يذكر أن التوأم السيامي الباكستاني فاطمة ومشاعل وصلتا إلى الرياض برفقة والديهما في 2016م بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وخضعتا لعملية جراحية لفصل الأجزاء الملتصقة في جسديهما، والتي جرت من خلال ست مراحل، مستغرقةً ست ساعات.

مقيم
المملكة
الملك سلمان
الطفل المقيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14765
منذ 48 دقيقة
إنجاز طبي عالي المستوى تميزت به بلاد الحرمين الشريفين وتقدمت فيه بفضل الله ثم بفضل الحرس الوطني ابتداءا وحكومة خادم الحرمين الشريفين انتهاءا ودعم شخصي ومتابعة دقيقة من قائد الأمة وإمامها وراعي نهضتها الملك المفدى

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عاشق الأهلي
السلام عليكم ورحمة الله ارجوا عدم التجديد من ال فتيل بصراحة مستواه لايليق بسمعة قلعة الكوؤس معليش مع السلامة يا آل فتيل و ربي...
شيخين1
هاذا فلم جديد ن الاخوان المصرين الي مومصدق يجرب يبلع بطارية ويشوف يارجل شريحة ماتنبلع قال ايش قال جوال والله لونة فم وحيد القرن
بلسم الروح
كفو
بلسم الروح
الله يجعلها من مواليد السعاده وتقر بأعين والديها
د محمد ماجد بخش
دراسة أسباب الحريق ومصدره وأسباب سرعة وقوة اتتشاره .. مطلوب حيّا وميتاً مع الشكر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإسكان ووزير الكهرباء وكافة وزراء...

أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 24 دقيقة 1153
ارتفاع بأسعار الذهب اليوم الخميس
ارتفاع بأسعار الذهب اليوم الخميس
منذ 39 دقيقة 1199
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 49 دقيقة 1149
فيديو.. مقيم باكستاني بعد مرور 5 سنوات على فصل ابنتيه: لم ولن أنسى خادم الحرمين
فيديو.. مقيم باكستاني بعد مرور 5 سنوات على فصل ابنتيه: لم ولن أنسى خادم الحرمين
منذ 57 دقيقة 1447
الرئيس البرازيلي يجري عملية جراحية طارئة
الرئيس البرازيلي يجري عملية جراحية طارئة
منذ ساعة 1480
الحصيني: أمطار وعواصف رعدية بعدة مناطق
الحصيني: أمطار وعواصف رعدية بعدة مناطق
منذ ساعة 1398
صور..حريق هائل في مبنى سكني يثير الذعر بمصر
صور..حريق هائل في مبنى سكني يثير الذعر بمصر
منذ ساعة 1513
"شركة نستله" توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
"شركة نستله" توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
منذ ساعتين 1489
فيديو..الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان التونسي للمرة الثانية
فيديو..الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان التونسي للمرة الثانية
منذ ساعتين 1888
نبأ سار للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن بدل طبيعة العمل
نبأ سار للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن بدل طبيعة العمل
منذ ساعتين 10017