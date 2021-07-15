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تركي الحربي : الهلال مرتاح بسبب الانسحاب من آسيا والنصر الأكثر تضرراً
منذ 7 ساعات
1395
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التعليقات
سالم الروقي
عدد التعليقات : 16
منذ 24 دقيقة
وهذ من هو بعد
جابوه وقالو اشتغل في الهلال مع مسيلمه .
أشغلتهم يا هلال ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد
من قوة الضربة قام يرقص وهو ماشي😂
اتي هلالي
ما يندم هذا الولد المدلل كل قرار لصالح النصر فقط .
ابو محمد
ليه انت ماعندك كرش كل الناس عندها كرش وش المشكله في الموضوع
سالم الروقي
وهذ من هو بعد جابوه وقالو اشتغل في الهلال مع مسيلمه . أشغلتهم يا هلال ..
جوهر
من اللدة نست روحها الله لايبلانا
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