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فيديو..الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان التونسي للمرة الثانية

منذ 48 دقيقة
1449
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فيديو..الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان التونسي للمرة الثانية

تونس (صدى):
تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التونسي عبير موسي، أمس الأربعاء، للاعتداء للمرة الثانية، على يد برلمانية من حركة النهضة لأخذ هاتفها عنوة.

وتوجهت برلمانيات من حركة النهضة، نحو عبير موسى أثناء احتجاجها داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، لأخذ هاتفها، ومطالبتها بالخروج من القاعة.

ونشرت موسى مقطع فيديو وثق لحظة الاعتداء عليها، معتبرة أن الإخوان جنّدوا البرلمانيات للتهجم عليها و تخويفها في ظل صمت الجميع -بحسب قولها-.

وسبق وتعرضت عبير موسى، قبل أسبوعين، للاعتداء بالضرب على يد النائب التونسي الصحبي سمارة.

نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسى ويصفعها على وجهها داخل البرلمان " فيديو "

تونس
اعتداء
البرلمان
عبير موسى

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 26
منذ 29 دقيقة
القرار في البيوت حفاظا علي الكرامه والحشمه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51504
منذ 24 دقيقة
وين الحزب اللي هي تبعه لا يحميها و لا يقف معها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
وين الحزب اللي هي تبعه لا يحميها و لا يقف معها

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