فيديو..الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان التونسي للمرة الثانية

تونس (صدى):
تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التونسي عبير موسي، أمس الأربعاء، للاعتداء للمرة الثانية، على يد برلمانية من حركة النهضة لأخذ هاتفها عنوة.
وتوجهت برلمانيات من حركة النهضة، نحو عبير موسى أثناء احتجاجها داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، لأخذ هاتفها، ومطالبتها بالخروج من القاعة.
ونشرت موسى مقطع فيديو وثق لحظة الاعتداء عليها، معتبرة أن الإخوان جنّدوا البرلمانيات للتهجم عليها و تخويفها في ظل صمت الجميع -بحسب قولها-.
وسبق وتعرضت عبير موسى، قبل أسبوعين، للاعتداء بالضرب على يد النائب التونسي الصحبي سمارة.