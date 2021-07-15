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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصول مساعدات طبية إلى الجمهورية القرغيزية

منذ 4 ساعات
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصول مساعدات طبية إلى الجمهورية القرغيزية

الرياض (صدى):
إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وما تقوم به المملكة من تقديم مساعدات لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف دول العالم لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ونظراً لما يربط المملكة العربية السعودية مع الجمهورية القرغيزية من علاقات جيدة ومتطورة في مختلف المجالات، فقد صدرت التوجيهات الكريمة بتقديم مساعدة للجمهورية القرغيزية تتمثل في بعض مستلزمات الحماية الطبية بمبلغ (500) ألف دولار أمريكي، وقد تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين وتجهيز وإرسال هذه المساعدات.

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، بتسليم هذه المساعدات في حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام القرغيزية.

وأعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية عن امتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين إبراهيم الراضي عن أمله في أن تدعم المساعدات الإنسانية المقدمة النظام الصحي في قيرغيزستان.

المملكة
خادم الحرمين
الملك سلمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14765
منذ 44 دقيقة
تذكرني المملكة بعضو هام في جسم العالم

" المملكة قلب العالم "

ترجميها يا صدى .. والله السعودية نبض العالم

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أحدث التعليقات

عاشق الأهلي
السلام عليكم ورحمة الله ارجوا عدم التجديد من ال فتيل بصراحة مستواه لايليق بسمعة قلعة الكوؤس معليش مع السلامة يا آل فتيل و ربي...
شيخين1
هاذا فلم جديد ن الاخوان المصرين الي مومصدق يجرب يبلع بطارية ويشوف يارجل شريحة ماتنبلع قال ايش قال جوال والله لونة فم وحيد القرن
بلسم الروح
كفو
بلسم الروح
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