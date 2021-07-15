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شركة عقارية تقترب من رعاية دوري المحترفين بـ 50 مليون ريال سنويًا

منذ 15 ساعة
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شركة عقارية تقترب من رعاية دوري المحترفين بـ 50 مليون ريال سنويًا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن اقتراب شركة عقارية كبرى، من رعاية دوري المحترفين الموسم الجديد، بنحو 50 مليون ريال سنويًا.

وتم تداول اسم الشركة العقارية في اجتماع عُقد بين وزير الرياضة ورؤساء الأندية، بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحسب الشرق الأوسط.

وتم الحديث خلال الاجتماع عن استعدادات الأندية للموسم الرياضي المقبل، والتطرق إلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، المتضمنة عدداً من التحديثات التي تم إجراؤها، لتصبح الأندية أكثر استدامة إداريًا وماليًا.

دوري المحترفين
شركة عقارية
الموسم الرياضي

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