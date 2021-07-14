نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كشف تورط 9 من منسوبي وزارة الصحة في قضايا رشوة وتزوير وغسل الأموال

منذ 16 ساعة
13904
7
كشف تورط 9 من منسوبي وزارة الصحة في قضايا رشوة وتزوير وغسل الأموال

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي :

- (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً.

- (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

المملكة
الصحة
الرشوة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51504
منذ 14 ساعة
طيب
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 33
منذ 14 ساعة
اضربوا علبهم بيد من حديد قواكم الله واعزكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14775
منذ 13 ساعة
غسل الأموال يعني تعقيمها - يعني أنها ملونة - ما أكثر الأموال حين تعدها لكنها عند الطهارة قليل
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 755
منذ 12 ساعة
غسيل الأموال ياذكي هي أموال مجهولة المصدر مالها إثبات مصدرها ولا يستطيع ايداعها في البنوك. فهمت. عقم عقلك وذهنك بارك الله فيك
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 43
منذ 10 ساعات
كفو
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7068
منذ 5 ساعات
خانوا الأمانة حقراء تفهاء ، لو الدولة تفتش صح عن مؤهلات الاطباء والممرضين لوجدت الكثيييير من الشهادات المهنية المزورة الكثييير منهم مزوره شهادته
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 116
منذ ساعتين
نزاهه نزاهة السعودية من المرتشين نزاهة تنزه ألله معكم افرحتوا المواطن ألله درك ياعظيم الافعال محمد بن سلمان طويق مطوق الفساد والضال ⚘☝

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
رحلة الزمن
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
د محمد ماجد بخش
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿٥٥ الروم﴾
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين

أخر الأخبار

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
منذ 3 دقائق 1040
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
منذ 7 دقائق 1076
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
منذ 11 دقيقة 1098
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
منذ 15 دقيقة 1185
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
منذ 18 دقيقة 235
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
منذ 25 دقيقة 1275
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 59 دقيقة 1389
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1694
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1541
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
منذ ساعة 1926