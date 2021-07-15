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بالفيديو.. استشاري: نعمل على خلط لقاح موديرنا مع فايزر وننتظر الدراسات

منذ يومين
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بالفيديو.. استشاري: نعمل على خلط لقاح موديرنا مع فايزر وننتظر الدراسات

الرياض (صدى):
تحدث استشاري الوبائيات الدكتور سامي المدرع، عن مأمونية وفاعلية الخلط بين اللقاحات في المملكة ومدى تأكيد الدراسات لمأمونية هذه العملية.

وأكد استشاري الوبائيات أن استمرار عمل الدراسات والأبحاث فيما يخص الخلط في باقي أنواع اللقاحات هو ما يضمن وجود جودة في فاعلية ومأمونية اللقاح، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وأوضح "المدرع" أن الدراسات على مستوى المملكة تم الإطلاع عليها كافة والإقرار باستخدام اللقاحات أو الخلط بينهم وأثبتت مأمونية ولا توجد مشكلة وحاليًا.

وأضاف: "بدأنا خلط لقاح موديرنا مع اللقاح فايزر وننتظر بعض الدرسات التي يتم العمل عليها خارج المملكة، فاللقاح فايزر منتشر عالميًا لذلك يتواجد في أغلب حالات الخلط وسيكون بنفس المأمونية والفعالية".

وأشار استشاري الوبائيات أن الهدف من خلط اللقاحات إيقاف مشاكل وتحديات الإمدادت التي يمكن أن تحدث من وقت إلى آخر وتساعد في الوصول إلى هدف المناعة المجتمعية أما أمريكا فليس لديها مشكلة الامدادت لذلك فهي لا تفكر في الخلط.

 

اللقاحات
لقاح كورونا
لقاح فايزر
لقاح موديرنا
خلط اللقاحات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14867
منذ يومين
الخلط في العلوم وخاصة الفيزياء هو التجانس - وعدم التجانس هو المعلق أو المضاد غير الموافق - حيث آلية العمل لا تستمر - ونجاح الخلط هو استمرارية آلية عمل الكتلة المغناطيسية للدواء أو غيره .. ومثال ذلك السكنجبيل
قرم
قرم عدد التعليقات : 204
منذ يوم
والله احترنا فيكم وحيرتونا.
طيب واللي خذا اكسفورد_ استرازينكا يقدر يخلطه مع فايزر!؟
وهل جميع الاجسام تتقبله ولا يختلف من مناعة شخص الى شخص آخر.
الله يستر علينا ويحفظنا بحفظه.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9522
منذ يوم
يااا بوووي أيش هذا ***

عالم جالسة تألف وتبي تجرب بالخلط وفي النهاية الأنسان هو من يدفع الثمن ***

أما أمريكا فليس لديها مشكلة الامدادت لذلك فهي لا تفكر في الخلط. (( قول لنفسك )) هذا الكلام !!
قرم
قرم عدد التعليقات : 204
منذ يوم
والله اني خايف.
خذت استرازينكا من قبل والحمد لله تعبت يومين والحمدللله هذا الكلام قبل 6شهور او اكثر
الحين انشاء الله ابي آخذ الجرعه الثانيه ، وخايفآخذ فايزر وما ادري وش ردة فعل الجسم؟؟
الله يحفظنا بحفظه.
أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 745
منذ 32 دقيقة
جربوه على فيران ولاتقتلوا به الناس نسأل الله العافية والسلامة

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