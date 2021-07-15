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إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية

منذ يومين
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إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمدت إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للأدوية.

وذكر التعميم، أنه "إشارة إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، حيث تم تعديل نص المادة 14 فقرة 2 في اللائحة السابقة، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية".

وابتداء من 1 أغسطس، ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية اختيارية وليست إلزامية، بحسب الوطن.

وسيتم الاكتفاء بإضافة الترميز الرقمي ثنائي الأبعاد Data Matrix Code على عبوات المستحضرات، والمتضمن كافة معلومات التسجيل الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة بهدف تسهيل استخدام قراءتها عبر تطبيق "طمني".

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المملكة
الادوية
الصيدليات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14867
منذ يومين
كان عندي صيدلية برأس مال ٤٠٠ ألف ريال لم تستطيع البقاء في ظل الطفرات والتحورات والاندماجات والتكتلات فأغلقت .. زمن الوزير الله يمسيه بالخير أ.د. أسامة شبكشي
خالد
خالد عدد التعليقات : 1430
منذ يومين
قرار غلط وبيفتح التضارب في الاسعار .
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 711
منذ يومين
تو ما بدا اللعب با الأسعار
زائر
زائر عدد التعليقات : 4782
منذ يومين
طيب وش الحكمة من عدم وضع التسعيرة على العبوة وهذي تهم المستهلك .. صرت اشك والله ان بعض القرارات اللي تصير ولو نرجع بنحصل اللي ماسكين هذي الامور لهم منافع او عندهم صيدليات للاسف
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130872
منذ يومين
قرار غير صائب ..
شيوووووووووووووووووووووووووون
شيوووووووووووووووووووووووووون عدد التعليقات : 676
منذ يومين
الحكمة من عدم وضع التسعيرة علشان ما تكتشف اللجان الرقابية على الصدليات الاسعار المبالغ فيها للأدوية كما حدث سابقا واعتقد ان صيدليات الدواء معروفة لمن وهي المستفيد الاول والرئيسي
قرم
قرم عدد التعليقات : 204
منذ يومين
اكيييييييييييييييييييييد.
طبعااااااااااااااااااااااااااااااااا
معلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم.
ابوعبدالرحمن
ابوعبدالرحمن عدد التعليقات : 1
منذ يومين
طبعا هذه القرارات ماجاءت الا بعد تحول مؤسسة النقد إلى بنك المركزي الله يسلط على اليهود ويخلص العالم منهم ومن شرهم. ولا راح يستفيد من هالقرار الخاطئ الا اليهود وأعوانهم صيدليه الدواء
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9522
منذ يومين
كنا ماشيين صح الأسعار مذكورة أي منتج من الأدوية وغيرها بالصيدليات ***!!!

علشان مايصير تلاعب بالأسعار ***

واللحين *؟؟!!! ( أنتكسنى(ا) وصرنا للخلف در *** هههههههههههههههههه

وكل صيدليه بتبيع بالسعر اللي تبغيه ***!!

( يمكن يبغون يسون تنافس بين الصيدليات ) * ههههههههههههههههههههههههههه

المسألة فيها أن وأخوتها * اللي ينصب الخبر وبيخلي المبتدئ بين الضم والفتح
وأذا فاضي بيكسر *!!!ههههههههههههههههه

وأديني حئنه بالعضل ** هههههههههههههههههههههههههههههه
البروفيسور
البروفيسور عدد التعليقات : 362
منذ يومين
باقي ما بطلت كذب، من ايام المعهد الصحي وانت غاثنا بأكاذيبك ياالممرض بخش
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 117
منذ يومين
أليس الدواء يصرف الآن عبر الصيدلية الخاصة على حساب الدولة أليس الضروري السعر حتى بالهللة .
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2270
منذ يومين
انا ارى العنوان ( اعفاء الصيدليات من وضع التسعيرة ) حقيقته هي ( السماح للصيدليات بوضع السعر الذي تراه مناسبا ) لصالح من هذا ، وبقرار رسمي
أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 745
منذ 24 دقيقة
قرار خاطي ١٠٠ ٪ وسيلعب الصيادلة لعبتهم ويتحكموا بالأسعار حسبنا الله ونعم الوكيل قرار يخدم مالكي الصيدليات أملنا في الله ثم في وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإعادة النظر ووضع سعر الدواء على عبوة الدواء تلافيا للتلاعب بالأسعار

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أبو عبد الرحمن ✍️
لسه الطريق أمامكم تلاعب في فواتير المياه حسبنا الله ونعم الوكيل
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قرار خاطي ١٠٠ ٪ وسيلعب الصيادلة لعبتهم ويتحكموا بالأسعار حسبنا الله ونعم الوكيل قرار يخدم مالكي الصيدليات أملنا في الله ثم في وزير الصحة...
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بوعيدالله
والله ماحد ماكل هل البلد الاالاجنبي والمواطن ماكل تبن

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