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الصحة العالمية: المتحوّر "لامبدا" أشد فتكا من "دلتا"

منذ 16 دقيقة
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الصحة العالمية: المتحوّر "لامبدا" أشد فتكا من "دلتا"

جنيف (صدى):
أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات من متحور جديد، قد يكون أشد شراسة من غيره من المتحوارت، ويطلق عليه اسم "لامبدا".

وأوضحت المنظمة أن المتحور الجديد، شكل 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت إلى أن القرائن المتوافرة حتى الآن عن هذه الطفرة تؤكد خطورتها العالية، خصوصا من ناحية سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

وبينت أنها مازالت لا تملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، مشيرة إلى أن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل، على حد وصفها.

كورونا
الصحة العالمية
فيروس كورونا
اللقاح
لامبدا

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81452
منذ 15 دقيقة
طيب
الهلال
الهلال عدد التعليقات : 1
منذ 5 دقائق
الله ينكبك من منظمة
امرضتونا اكثر من الوباء
غرب الله عليكم

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أحدث التعليقات

ابقو عمار
مبروك
الهلال
الله ينكبك من منظمة امرضتونا اكثر من الوباء غرب الله عليكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو عمار
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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