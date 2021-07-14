نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدية الشقيق تنفذ جولات رقابية ضمن حملة "ممتثل"

منذ يوم
1264
بلدية الشقيق تنفذ جولات رقابية ضمن حملة "ممتثل"

موسى الشعباني (صدى):
نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الشقيق جولة رقابية على المراكز والمجمعات التجارية والمنشآت الغذائية ، وذلك ضمن حملة "ممتثل" التي تنفذها البلدية .

‎وأوضح رئيس بلدية الشقيق المكلف / هادي علي عتودي أن تكثيف الجولات الرقابية على تلك المنشاءات جاء بهدف إلزام تلك المنشاءات بتطبيق البروتوكولات المعتمدة لها مع مخالفة المنشاءات الغير ملتزمة ، وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته من خلال ما تتضمنه من رسائل توعوية وتعزيز الامتثال بتطبيق التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

‎وبين العتودي أن الحملة تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.

جازان
بلدية الشقيق
حملة ممتثل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
رحلة الزمن
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
د محمد ماجد بخش
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿٥٥ الروم﴾
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين

أخر الأخبار

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
منذ 3 دقائق 1032
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
منذ 7 دقائق 1075
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
منذ 11 دقيقة 1098
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
منذ 15 دقيقة 1185
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
منذ 18 دقيقة 235
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
منذ 25 دقيقة 1275
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 58 دقيقة 1386
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1694
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1541
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
منذ ساعة 1926