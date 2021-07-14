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السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة بشروط

منذ 6 ساعات
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السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة بشروط

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يُسمح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، وفقا لمجموعة من الضوابط.

وبينت إدارة المرور في ردها على استفسار أحد الأشخاص، أنه يجب أن يكون التظليل للزجاج الجانبي "الأمامي والخلفي" من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن %30.

كما يشترط ألا تكون نسبة التظليل عاكسة للصورة على هيئة مرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

ويشترط أيضا ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، ويمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.

المرور
المركبة
التظليل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14765
منذ 43 دقيقة
تظليل على الشرط

ونقول لجهاز المرور.. أشرط وشرطك على الرأس والعين .. بس تكفى خفف علينا .. الله يخفف من حمل الجميع

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أحدث التعليقات

عاشق الأهلي
السلام عليكم ورحمة الله ارجوا عدم التجديد من ال فتيل بصراحة مستواه لايليق بسمعة قلعة الكوؤس معليش مع السلامة يا آل فتيل و ربي...
شيخين1
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بلسم الروح
كفو
بلسم الروح
الله يجعلها من مواليد السعاده وتقر بأعين والديها
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