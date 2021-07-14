كواليس أزمة رازفان مع لاعب مصري في باوك اليوناني

ماجد محمد (صدى):
كشف صحف يونانية عن وجود أزمة بين مدرب باوك اليوناني، الروماني رازفان لوشيسكو، ولاعب الفريق، المصري عمرو وردة.
وذكرت الصحف أن المدرب السابق للهلال تضايق من عدم التزام "وردة" في التدريبات، لذلك قام بطرد الأخير كعقاب تأديبي له.
ومن جهته، نفى "وردة" صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، مؤكدًا أنه لم يطرد، وأن ما حدث معه أمر طبيعي ويحدث بين أي مدرب ولاعب.
وأكد أن الصحف الرومانية ضخمت من الحدث، مضيفا أنه لم يتم معاقبته كما أدعت الصحف الرومانية.
يذكر أن تقارير صحفية أكدت أيضا أن لوشيسكو سيعيد الانضباط إلى الفريق، فيما رجح البعض أن يطلب المدرب بيع اللاعب المصري أو إعارته خلال الصيف الجاري.