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هدف عالمي لسامي الجابر في مرمى الرفاع الغربي عام 1988م

منذ 20 ساعة
2783

التعليقات

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أحدث التعليقات

بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
د محمد ماجد بخش
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿٥٥ الروم﴾
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
ابو يزن
خلك في ناديك ونادي أبو ١٧خ هو المتحكم ميزانيه مفتوحه وفار وانضباط لانه يملك القوه الخارجيه خارج الملعب الان كان مثلكم زمان كنتم الكل...
د محمد ماجد بخش
القدر ما منه مفر .. رحمهم الله جميعاً .. وثبت ذويهم على الصبر والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره

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