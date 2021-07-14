تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
شجاعة رجل تنقذ امرأة
منذ 4 ساعات
1286
3
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130671
منذ ساعة
ممتاز ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14719
منذ 7 دقائق
مخالف
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14719
منذ 4 دقائق
شن شن طبقكم
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
أكيد حصلوا في القصر سيوف من ذهب ولا خناجر من فضة ولا خزانات من حديد .. ومغاطات حقت الفلوس
د محمد ماجد بخش
لو كان المقطع عند غيرهم .. كان رأيت تكريم للفيل من محافظ الفيلان
د محمد ماجد بخش
معصي يا بومة الكهف
د محمد ماجد بخش
من الغد .. ممنوع تصوير اللوحات الرسمية في الدوائر الحكومية .. تنبيه للمشاهير وغيرهم
ابو محمد 😎 ✍️
تكفون طبقوا شرع الله فيهم .. قصوا اياديهم النجسه .. .. قالوا // إتق شر من احسنت إليه ..
أخر الأخبار
كشف تورط 9 من منسوبي وزارة الصحة في قضايا رشوة وتزوير وغسل الأموال
منذ 10 دقائق
1215
فيديو.. الإطاحة بـ 4 مقيمين سرقوا المنازل تحت تهديد السلاح بجدة
منذ 17 دقيقة
1184
اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض
منذ 24 دقيقة
1613
كواليس أزمة رازفان مع لاعب مصري في باوك اليوناني
منذ 59 دقيقة
1419
الهلال يجري حصته التدريبية الأولى على فترتين بمعسكره في النمسا "صور"
منذ ساعة
1292
جستنيه : السماح للأندية بطلب حكام أجانب بمثابة إنذار للحكم السعودي
منذ ساعة
1219
الاتحاد يقرر التريث في ملف البحث عن بديل بريجوفيتش
منذ ساعة
1367
عقد قران يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري (صورة)
منذ ساعة
1503
بالفيديو .. مشهور سناب شات يتبرع بـ 50 ألف ريال لبائعة الحلويات الباكية
منذ ساعة
1647
رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي يكشف عن مميزات "السوار الذكي" للحاج "فيديو"
منذ ساعتين
1424