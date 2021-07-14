بالفيديو .. مشهور سناب شات يتبرع بـ 50 ألف ريال لبائعة الحلويات الباكية

أميرة خالد (صدى):
تفاعل المشهور على تطبيق "سناب شات"، عزوز ثامر، مع مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه صاحبة مشروع لبيع المشروبات والحلويات وهي تبكي بحرقة بسبب سوء تعامل زبائنها معها، مؤكدة أنها تعبت في تحضير الطلبات، وفي نهاية المطاف لم يأت الزبون صاحب الطلب، وخسرت 100 ريال.
وأكد المشهور أن والده اطلع على المقطع وأوصى بأن يتم مساعدة هذه السيدة، لافتا إلى انه استجاب بالفعل لهذا الأمر، وسافر من عنيزة إلى الأحساء للقاء السيدة.
ورحبت السيدة بـ "ثامر" في منزلها، وقام الأخير بإعطائها 50 ألف ريال تنفيذًا لوصية والده.
ولقى هذا التصرف ترحاب كبير من قبل العديد من متابعي المشهور السنابي، ومنهم الفنان فايز المالكي الذي على المقطع، وكتب :"سبحان من يوزع الارزاق طلبها واحد كم شغله وقيمتها لا تزيد عن 100 ريال فاساق الله لها رزق عظيم الحمد لله على كل شي.
وأبدى الفنان إعجابه بتصرف " ثامر عزوز " ووالديه، كما عبر متابعي "ثامر" عن إعجابهم بتصرفه الذي أسعد السيدة وعائلتها.
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