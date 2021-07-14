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بالفيديو .. مشهور سناب شات يتبرع بـ 50 ألف ريال لبائعة الحلويات الباكية

منذ 8 ساعات
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بالفيديو .. مشهور سناب شات يتبرع بـ 50 ألف ريال لبائعة الحلويات الباكية

أميرة خالد (صدى):
تفاعل المشهور على تطبيق "سناب شات"، عزوز ثامر، مع مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه صاحبة مشروع لبيع المشروبات والحلويات وهي تبكي بحرقة بسبب سوء تعامل زبائنها معها، مؤكدة أنها تعبت في تحضير الطلبات، وفي نهاية المطاف لم يأت الزبون صاحب الطلب، وخسرت 100 ريال.

وأكد المشهور أن والده اطلع على المقطع وأوصى بأن يتم مساعدة هذه السيدة، لافتا إلى انه استجاب بالفعل لهذا الأمر، وسافر من عنيزة إلى الأحساء للقاء السيدة.

ورحبت السيدة بـ "ثامر" في منزلها، وقام الأخير بإعطائها 50 ألف ريال تنفيذًا لوصية والده.

ولقى هذا التصرف ترحاب كبير من قبل العديد من متابعي المشهور السنابي، ومنهم الفنان فايز المالكي الذي على المقطع، وكتب :"سبحان من يوزع الارزاق طلبها واحد كم شغله وقيمتها لا تزيد عن 100 ريال فاساق الله لها رزق عظيم الحمد لله على كل شي.

وأبدى الفنان إعجابه بتصرف " ثامر عزوز " ووالديه، كما عبر متابعي "ثامر" عن إعجابهم بتصرفه الذي أسعد السيدة وعائلتها.

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الأحساء
عنيزة
فايز المالكي‎
سناب شات
متجر

التعليقات

مواطن نزية
مواطن نزية عدد التعليقات : 20
منذ 7 ساعات
كلم طيبين السالفة تبي تنشهر
المهم
المهم عدد التعليقات : 450
منذ 7 ساعات
اذا كان عمل لله فيلقى جزاءه الأجر من الله .
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1615
منذ 7 ساعات
الله يبارك لك فيما رزقك ويزيدك من فضله
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1615
منذ 7 ساعات
الله يخللف على المتبرع بخير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14765
منذ 7 ساعات
عادي جدا .. ال٥٠ الف ولا شيء .. ما تجيب إلا سيراتو kIA كيا عام ٢٠٠٦ م
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51504
منذ 4 ساعات
الله يجزاك خير
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 38
منذ 36 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

عاشق الأهلي
السلام عليكم ورحمة الله ارجوا عدم التجديد من ال فتيل بصراحة مستواه لايليق بسمعة قلعة الكوؤس معليش مع السلامة يا آل فتيل و ربي...
شيخين1
هاذا فلم جديد ن الاخوان المصرين الي مومصدق يجرب يبلع بطارية ويشوف يارجل شريحة ماتنبلع قال ايش قال جوال والله لونة فم وحيد القرن
بلسم الروح
كفو
بلسم الروح
الله يجعلها من مواليد السعاده وتقر بأعين والديها
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