الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف طب الطوارئ والصيادلة وتقنية المعلومات والمهندسين.
ودعت المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري ولمدة أسبوعين.
وبينت الوثائق المطلوب تقديمها عند مراجعة المديريات، ومنها الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج، وشهادة الامتياز، مع نسخة منها.
كما تضمنت الوثائق المطلوبة إحضار شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها، وشهادة برنت التأمينات، ، موضحة أسماء المرشحين على الرابط التالي من هــــــــــــــنا