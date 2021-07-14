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شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 

منذ 5 ساعات
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شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 

القاهرة (صدى):
أشعلت شروط حفل الفنانة المصرية روبي في الساحل الشمالي في مصر، جدلا واسعا بين جمهورها.

وقالت روبي إن حفلها سيُقام يوم الجمعة المقبل، حيث جاءت شروط الحفل على النحو الآتي: ارتداء ملابس بيضاء، كابلز فقط، عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، منع ارتداء “هوت شورت” أو ملابس رياضية، الأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً،  الحد الأدنى لسن الضيوف لا تقل عن 25 عامًا.

ومن جهتها، أوضحت إحدى المنظمات للحفل، أن الأنباء المتداولة عن منع دخول المحجبات "غير صحيحة"، مشيرة: "الحجاب مش ممنوع، لكن يُفضل ارتداء التوربانات فقط، حتى لا تتعرض للحرج خلال حضورها الحفل، الذي سيبدأ بعد الساعة العاشرة مساءً".

 

مصر
روبي
الساحل الشمالي
ملابس رياضية
هوت شورت

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14736
منذ 38 دقيقة
هز يل وز

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أحدث التعليقات

ابقو عمار
مبروك
الهلال
الله ينكبك من منظمة امرضتونا اكثر من الوباء غرب الله عليكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو عمار
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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