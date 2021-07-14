شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 

القاهرة (صدى):
أشعلت شروط حفل الفنانة المصرية روبي في الساحل الشمالي في مصر، جدلا واسعا بين جمهورها.
وقالت روبي إن حفلها سيُقام يوم الجمعة المقبل، حيث جاءت شروط الحفل على النحو الآتي: ارتداء ملابس بيضاء، كابلز فقط، عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، منع ارتداء “هوت شورت” أو ملابس رياضية، الأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً، الحد الأدنى لسن الضيوف لا تقل عن 25 عامًا.
ومن جهتها، أوضحت إحدى المنظمات للحفل، أن الأنباء المتداولة عن منع دخول المحجبات "غير صحيحة"، مشيرة: "الحجاب مش ممنوع، لكن يُفضل ارتداء التوربانات فقط، حتى لا تتعرض للحرج خلال حضورها الحفل، الذي سيبدأ بعد الساعة العاشرة مساءً".