ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية، من ضبط حظائر أغنام داخل حوش شعبي تديره عمالة وافدة مخالفة.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى ضبط 13 رأساً من الغنم ومصادرة 138 كيلوجراماً من الشحوم و 49 كيلوجراماً من اللحم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، كما جرى إغلاق الموقع من قبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية وتطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.
وأوضحت أنه تم ضُبط أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في موقع آخر، حيث جرى مصادرة الأسماك الفاسدة وأدوات التقطيع والتجهيز غير الصالحة للاستخدام وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين والمتهاونين بالأنظمة والتعليمات البلدية.