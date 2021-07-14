بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله

أميرة خالد (صدى):
قال عضو الجمعية الفقهية السعودية، محمد العنيزان، إن تقرير عالمي صدر قبل أسبوعين أكد أن المرأة السعودية أسعد نساء العالم.
وبرر "العنيزان" سبب ذلك بأن المرأة في المملكة لا تتحمل عناء دفع مصروف البيت، أو إيجاره، وإنما تجلس في منزلها وتستخدم الإنترنت كيفما تشاء دون أن تدفع فواتيرها.
وأوضح : "أسعد نساء العالم المرأة السعودية ثم العمانية في المرتبة الثانية، لأنها محشومة، والحرايم الثانية يشتغلون ويقسمون في مصاريف البيت، وعليها دفع نصف الإيجار وكل شيء".
وتابع :"أن المرأة السعودية جالسة على نت مجاني ومتوفر لها كل شئ، وفي الأخير تجدها تحش فيك مع خواتها في جروب المتحابات في الله.".
يذكر أن نتائج الاستطلاع الذي نفذته مجلة “سيو ورلد” الأمريكية صنفت المملكة كأفضل دولة عربية تعيش فيها المرأة.