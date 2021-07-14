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بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة

منذ 29 دقيقة
1460
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بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة

الرياض (صدى):
نشر "مواطن" مقطع فيديو يفيد فيه بأنه تعرض للاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادته للسيارة في زحمة السير، حيث قام الشخص بتهديده عندما رفض فتح الطريق له.

وقال معلقًا على الفيديو: "الشخص كان جاد لدرجة انه صدمني وكسر قزازي ومعاهم سكاكين يعني لو نزلت اتفاهم معه كان من الممكن يقتلني وهرب بفعلته".

وتابع: "بلاغي له ثلاث أسابيع ولا صار له شي ولا أحد حقق العدل وأخذ حقي منه حتى لوحته معي، واتصلت بالمرور وأنا واقف مكاني ورفعوا بلاغ وحولوها جنائية".

وأضاف عن تقديمه للبلاغ: "قعدت بمكاني اتصلت على الشرطه جت الشرطه خذتني وودتني القسم خذو اقوالي وقالو بتدق عليك النيابة العامة".

وأكد "المُدعي" أنه انتظر أسبوع وذهب إليهم خلال هذه الفترة لأنه لم يتلقى أي اتصال بخصوص بلاغه، فأكدوا له أن ينتظر البلاغ.

المرور
الاعتداء
مقطع فيديو
الطريق
زحمة السير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14711
منذ 18 دقيقة
أبعد عن الشر وغني له 😊

يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق يبقى محفوظ في سجلات الآخرة .. مالم تعفو وتصفح الصفح الجميل .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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