الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة

سعيد العجل (صدى):
فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المحتوى التوعوي عن عشر ذي الحجة وفضائلها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات على أهمية تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الأيام المباركة وما فيها من الشعائر العظيمة كالأضحية والحج والذكر .
يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعدّ محتوى توعوياً متضمناً وسائل توعوية عن المواسم الشرعية طوال العام، ومن ذلك عشر ذي الحجة وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها لاستثمارها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.