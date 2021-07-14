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استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير

منذ ساعة
1314
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير

عسير (صدى):
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استحداث 12 فصلا دراسيا في عدد من روضات الأطفال بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة اعتبارا من العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وجاءت الفصول على النحو التالي:

ثلاثة فصول دراسية في الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بخميس مشيط ، وفصل واحد في كل من الروضات: الأولى والثانية والثالثة للطفولة المبكرة بأحد رفيدة، والثانية عشرة والحادية عشرة والرابعة بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي بخميس مشيط، وفصلين في الروضة الخامسة عشرة بخميس مشيط.

عسير
الإدارة العامة للتعليم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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