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وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بعسير

منذ ساعة
1344
وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بعسير

عسير (صدى):
أصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا  بتمديد تكليف الأستاذ خالد بن عايض عسيري مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة عسير ولمدة عام.

بدوره رفع سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير  خالد بن عايض عسيري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير  تركي بن طلال أمير منطقة عسير - حفظه الله - على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قبله وتلمس احتياجاتهم ، كما رفع العسيري شكره وتقدير لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذه الثقة الغالية وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعم لامحدود من معاليه ومتابعة دؤوبة بما يحقق الأهداف المنشودة لمواصلة تطوير المنظومة الصحية والرقي بمستوى الخدمات الصحية ، وتحفيز أبطال الصحة وتقدير جهودهم المميزة بشكل متواصل .

عسير
وزير الصحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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