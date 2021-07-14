رئيس بلدية "أبوعريش" يقوم بجولات ميدانية على مسلخ المحافظة

علي محنشي (صدى):
استعدادا لعيد الأضحى المبارك قام رئيس بلدية محافظة ابوعريش المكلف الأستاذ / عطيف احمد عطيف بمعية مدير مكتبه عبده مؤذنة بجولات ميدانية على مسلخ محافظة أبو عريش وأسواق النفع العام للتأكد من جاهزيتها لإستقبال موسم الأضاحي.
وذكر ان هذه الجولات تتضمن التاكد من عدد من الإجراءات اللازمة لتفادي التجمعات خلال الموسم تجنبا لانتشار فايروس كورونا وكذلك لمتابعة الاستعدادات الاشتراطات الواجب توافرها في آلية سير الذبح.
واضاف مدير إدارة الخدمات الدكتور عبدالرحيم عطية أن هذه الجولات تسفر عن اكتشاف عدد من المخالفات لتفادي وقوعها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، كما يتم التشديد في هذا الجانب من قبل الفرق الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية وفرض العقوبات النظامية بحق المخالفين.
واختتم الأستاذ عطيف حديثه بحث المواطنين على الالتزام بتوجيهات أولياء الأمر في تطبيق الإجراءات الإحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات سواءا كانت داخل المحلات او من يقومون بالذبخ خارج الاماكن المصرحة.