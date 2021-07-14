رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن خدمات المستفيدين خلال موسم الحج

سعيد العجل (صدى):
دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى مركز خدمات المستفيدين بموسم الحج لعام ١٤٤٢ هـ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة ويقدم من خلاله الدعم التقني للبرامج والأنظمة والمعدات التقنية التي تعمل وتستخدم بالخدمات الاسعافية المقدمة لطالبيها، من العاملين في الميدان و الكوادر الإدارية.
وخلال التدشين استمع العويسى لشرح مفصل عن المركز وأعماله بداية من استقبال الطلبات والاستفسارات عبر القنوات المتاحة سواء عبر موقع الهيئة أو أجهزة التابلت أو عبر الأجهزة اللاسلكية والاتصال وخدمة (الواتساب)، ويتم من خلاله معالجة الطلبات وتقديم الدعم الفني حسب الحالة والموقع من قبل المركز.
وقال رئيس لجنة الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز محمد المرشد أن المركز يقدم خدماته لجميع أعمال وتطبيقات وأنظمة الهيئة وما يلحقها من عتاد تقني والاتصالات السلكية واللاسلكية في البر والجو، و يعمل على معالجة جميع الطلبات خلال وقت قصير يقدر ما بين (٤-١٥) دقيقة ويتم حل جميع المشاكل والأعطال التقنية، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الاسعافية المرتبطة بالتقنية، وقد استطاع المركز منذ بدء عمله حتى اليوم معالجة أكثر من ٤٠٠ طلب خلال وقت سريع سواء في الاستجابة أو إنهاء المشكلة المتعلقة بالخدمة.