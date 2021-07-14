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الأرصاد : أمطار رعدية ستؤثر على المملكة بدءًا من يوم غد

منذ ساعة
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الأرصاد : أمطار رعدية ستؤثر على المملكة بدءًا من يوم غد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد، الخميس إلى الإثنين المقبل.

وأوضح المركز أن حالة جوية مميزة ستشهدها أجواء المملكة الجنوبية والجنوبية الغربية وجنوب غرب الرياض والعاصمة المقدسة.

ونبه بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة وقد تصل إلى غزيرة على كثير من المناطق، لافتا إلى أن هذه الأمطار ستؤدي إلى جريان السيول المنقولة.

وأشار إلى أن هذه الأجواء ستوثر غدًا على المناطق الجنوبية ونجران، وعسير وجازان، بينما ستهطل أمطار غزيرة على الرياض والخرج ووادي الدواسر من يوم الجمعة حتى يوم الأثنين المقبل.

كما توقع هطول أمطار على الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الشرقية ومرتفعاتها الشرقية بسحب ركامية رعدية ورياح تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

نجران
الرياض
مكة المكرمة
جازان
وادي الدواسر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130657
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81325
منذ 6 دقائق
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81325
منذ 6 دقائق
عند الله خير كثير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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