بالفيديو.. ريماس منصور تحتفل بحصولها على رخصة القيادة

أميرة خالد (صدى):
أعربت الفنانة ريماس منصور عن سعادتها بحصولها على رخصة القيادة في المملكة بعد تغلبها على مخاوفها.
ونشرت "ريماس" مقطع فيديو لها تحتفل فيه بحصولها على رخصة القيادة من أمام الإدارة العامة للمرور في العاصمة الرياض.
وقالت "ريماس" في مقطع الفيديو: "وأخيراً خذيت الرخصة ما بغيت"، ثم قامت بإطلاق "زغروطة" واستعرضة رخصة القيادة.
وعن تغلبها عن خوفها، أضافت: "كوني أنت واجهي وقاومي كل صعوبات الحياة.. طموحاتك أهدافك أحلامك قومي بتحقيقها، تغلبي على الخوف الذي بداخلك، ولا تجعلي التفكير السلبي يسيطر عليك".