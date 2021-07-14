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بالفيديو.. ريماس منصور تحتفل بحصولها على رخصة القيادة

منذ 18 دقيقة
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بالفيديو.. ريماس منصور تحتفل بحصولها على رخصة القيادة

أميرة خالد (صدى):
أعربت الفنانة ريماس منصور عن سعادتها بحصولها على رخصة القيادة في المملكة بعد تغلبها على مخاوفها.

ونشرت "ريماس" مقطع فيديو لها تحتفل فيه بحصولها على رخصة القيادة من أمام الإدارة العامة للمرور في العاصمة الرياض.

وقالت "ريماس" في مقطع الفيديو: "وأخيراً خذيت الرخصة ما بغيت"، ثم قامت بإطلاق "زغروطة" واستعرضة رخصة القيادة.

وعن تغلبها عن خوفها، أضافت: "كوني أنت واجهي وقاومي كل صعوبات الحياة.. طموحاتك أهدافك أحلامك قومي بتحقيقها، تغلبي على الخوف الذي بداخلك، ولا تجعلي التفكير السلبي يسيطر عليك".

 

الرياض
الإدارة العامة للمرور
رخصة القيادة
قيادة المرأة
ريماس منصور

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130656
منذ 12 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوكيه ، قود فري قود ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اوكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب .. .. الفيديو ماهو شغاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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