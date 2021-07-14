اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

عسير (صدى):
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ ؛ وذلك لضمان سير العملية التعليميةو سد الاحتياج وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.
ودعت الإدارة جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني التالي : من هــــــــــــــنا
على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين و البنات، كما يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي : من هنـــــــــــــــا .