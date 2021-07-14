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أخصائية : شرب الماء الزائد عن الحاجة قد يؤدي إلى التسمم (فيديو)

منذ 44 دقيقة
1327
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أخصائية : شرب الماء الزائد عن الحاجة قد يؤدي إلى التسمم (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
نصحت أخصائية التغذية، منار منشي، بعدم شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة في فصل الصيف، وكذلك عدم الإفراط في تناول المياه بشكل زائد عن حاجة الجسم.

وأضافت أن الكافيين يؤدي إلى زيادة فقد السوائل بالجسم، مشددة على تناول المشروبات التي تساعد في ترطيب الجسم، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

ونصحت أيضا بتناول ماء جوز الهند لأنه يساعد في ترطيب الجسم، وتعويض الأملاح المفقودة من الجسم عن طريق التعرق.

ولفتت إلى أن حاجة الإنسان من المياه تختلف من شخص لآخر بحسب وزنه ونشاطه، مشددة على تناول المياه عند الشعور بالحاجة لذلك، منوهة بأنه من الممكن أن يؤدي شرب الماء الزائد عن حاجة الجسم إلى التسمم.

مياه
القهوة
الصيف
شاي
أخصائية تغذية
ماء
التسمم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130656
منذ 18 دقيقة
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوكيه ، قود فري قود ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اوكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب .. .. الفيديو ماهو شغاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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