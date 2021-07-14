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قائد قوات أمن الحج:: لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم "فيديو"

منذ ساعتين
1577
قائد قوات أمن الحج:: لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
قال قائد قوات أمن الحج، اللواء زيدان الطويان، إنه لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم، مضيفا:"لن يسمح إطلاقا بالاتجاه إلى الحرم مباشرة بشكل فردي أيا كان بتصريح أو غيره".

وأشار قائد قوات أمن الحج في مؤتمر صحفي بقناة الإخبارية:" المصرح له المفروض يتجه للمواقع الآتية في طريق "مكة-جدة" موقف السيارات الصغيرة، أو الموقف الثاني في طريق المدينة بالتنعيم أو النوارية، أو الموقف الثالث فر طريق الشرائع القادم من طريق "الطائف السيل"، والموقع الرابع في طريق الهدا القادم من طريق الطائف الهدا".

وأبان:" جميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة مغطاة بشكل كامل لرصد ومنع أي محاولة تسلل من أي موقع".

ولفت:"لدينا كاميرات حرارية وكاميرات مراقبة ومركز القيادة والسيطرة الذي يتوفر فيه كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية".

وأوضح أن العقوبات على المخالفين ليست هدف، وإنما لضبط العملية بشكل عام وعلى الجميع التعاون والتقيد بالتعليمات.

وتابع:"من يخالف التعليمات ستطبق بحقه العقوبات الفورية ومن يحتاج إلى تسليم لجهات الاختصاص باستكمال إجراءات إصدار العقوبات سيسلم".

مكة
المدينة
الحرم
المشاعر المقدسة
قوات أمن الحج
زيدان الطويان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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