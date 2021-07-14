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" البلطان " يحاول اختطاف أهداف النصر والهلال في السوق الصيفية

منذ 3 ساعات
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" البلطان " يحاول اختطاف أهداف النصر والهلال في السوق الصيفية

نواف السالم (صدى):
يسعى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحاول "البلطان" خطف أبرز أهداف النصر في السوق الصيفية، وذلك حال فشله في الحصول على خدمات أحد المطلوبين سابقًا في الهلال.

وبدأ الشباب في التحرك من أجل الدخول في مفاوضات رسمية لضم النجم البرازيلي باولينيو، إذا ما تعثرت صفقة ضم مواطنه إدينيلسون من صفوف إنترناسيونال.

وكان "باولينيو" قد أنهى ارتباطه وديًا مع جوانجزو الصيني، بعدما فشل في الوصول إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

النصر
الهلال
نادي الشباب
خالد البلطان
السوق الصيفية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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