نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ال مطلق يُثني على مشاريع جمعية سقيا الماء ... والجمعية توزع 205 ألآلف عبوة في مشاريع مختلفة

منذ 14 ساعة
1093
ال مطلق يُثني على مشاريع جمعية سقيا الماء ... والجمعية توزع 205 ألآلف عبوة في مشاريع مختلفة

محمد السعران (صدى):
نفذت جمعية سقيا الماء بمدينة الرياض عدد من المشاريع والشراكات المجتمعيه حيث تأسست جمعية سقيا في عام 1441/07/02 وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

وتشرف أعضاء مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بزيارة لمعالي الشيخ /عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية وأثنى معالية على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشاريعها .

وقالت الجمعية أنها نفذت عدد من المشاريع الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية من ضمن مبادرات عديدة ، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وتم عمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع اجمالي 16000 عبوة ماء .

كما دعمت الجمعية عدد من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء ومن ضمن المبادرات سلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعماً للسلال الرمضانية ، كما تعاون مع الجمعيه ٣٠متطوعاً بتوزيع 20000 عبوة ماء في اماكن متفرقه .

ويذكر بأنه بلغ ماتم توزيعه في مدينة الرياض ما يقارب 205 ألآلف عبوة ماء وذلك ضمن المشاريع التالية : سقيا المساجد ، وسقيا الجهات الخيرية ، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات ، وسقيا الأماكن العامة ، وسقيا المحتاجين.

ودعت الجمعية الجميع للمساهمة في هذه المشاريع الإجتماعية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع عبر حساباتها البنكية :

بنك البلاد حساب رقم

999130517520007

مصرف الإنماء حساب رقم

68203002026000

بنك الجزيرة حساب رقم

3895018882001

مصرف الراجحي حساب رقم

101608010330445

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. تكلفة ذهاب "الحاج" من القصيم إلى مكة ريال واحد عام 1340هـ
بالفيديو.. تكلفة ذهاب "الحاج" من القصيم إلى مكة ريال واحد عام 1340هـ
منذ 5 دقائق 1111
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
منذ 12 دقيقة 1177
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
منذ 13 دقيقة 183
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
منذ 22 دقيقة 1294
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
منذ 24 دقيقة 1215
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
منذ 28 دقيقة 1436
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
منذ 47 دقيقة 1258
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
منذ 51 دقيقة 10222
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
منذ 58 دقيقة 1544
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
منذ ساعة 1226