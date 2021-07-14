نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الشؤون الإسلامية يكلف 135 داعية لمرافقة الحجاج طوال موسم الحج

منذ ساعتين
1390
1
وزير الشؤون الإسلامية يكلف 135 داعية لمرافقة الحجاج طوال موسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
كلفت وزارة الشؤون الإسلامية، 135 من العلماء والدعاة لمرافقة حملات الحج للعام الجاري 1442هـ،للإجابة على فتاواهم واستفساراتهم الخاصة بالحج على مدار الساعة، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطة الوزارة التنفيذية بالحج للعام الجاري 1442هـ.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وتأتي موافقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تكليف الدعاة ضمن خطة الوزارة للحج التي تنفذها بالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية العاملة بالحج وفي مقدمتها وزارة الحج والعمرة، وتكثيف البرامج الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن للإجابة على استفساراتهم في كل ما يتعلق بالحج.

 

وزارة الشؤون الإسلامية
العلماء
الضيوف
الدعاة حملات الحج

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 115
منذ 45 دقيقة
كلفت الأخيار ولا خير لمن كلف لخير للاخيار أنت رجل زمان وماكان حفظك المولى ⚘

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوكيه ، قود فري قود ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اوكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب .. .. الفيديو ماهو شغاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الاضاحي الكترونيا
أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الاضاحي الكترونيا
منذ 28 ثانية 999
الأرصاد : أمطار رعدية ستؤثر على المملكة بدءًا من يوم غد
الأرصاد : أمطار رعدية ستؤثر على المملكة بدءًا من يوم غد
منذ 7 دقائق 1107
مطار "هيثرو" يتعافى من جائحة كورونا ويعيد فتح الصالة (3) غدًا
مطار "هيثرو" يتعافى من جائحة كورونا ويعيد فتح الصالة (3) غدًا
منذ 14 دقيقة 1117
بالفيديو.. ريماس منصور تحتفل بحصولها على رخصة القيادة
بالفيديو.. ريماس منصور تحتفل بحصولها على رخصة القيادة
منذ 18 دقيقة 350
مصدر لـ "صدى" يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة إنقلاب سيارة الوقود بمحايل عسير
مصدر لـ "صدى" يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة إنقلاب سيارة الوقود بمحايل عسير
منذ 34 دقيقة 9908
أخصائية : شرب الماء الزائد عن الحاجة قد يؤدي إلى التسمم (فيديو)
أخصائية : شرب الماء الزائد عن الحاجة قد يؤدي إلى التسمم (فيديو)
منذ 44 دقيقة 1323
"ميسي" يخفض أجرة للبقاء مع برشلونة
"ميسي" يخفض أجرة للبقاء مع برشلونة
منذ 47 دقيقة 1275
قائد قوات أمن الحج:: لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم "فيديو"
قائد قوات أمن الحج:: لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم "فيديو"
منذ ساعة 1461
" البلطان " يحاول اختطاف أهداف النصر والهلال في السوق الصيفية
" البلطان " يحاول اختطاف أهداف النصر والهلال في السوق الصيفية
منذ ساعة 1688
اعتماد نظام جديد في عقود بيع لاعبي النصر 
اعتماد نظام جديد في عقود بيع لاعبي النصر 
منذ ساعة 1668