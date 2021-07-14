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زينب العسكري تعزف العود على أنغام أم كلثوم

منذ ساعة
837
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130649
منذ 16 دقيقة
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..

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