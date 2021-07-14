بالفيديو .. القرشي: النصر سيندم على رحيل لاعبين

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي، سامي القرشي، أن النصر سيندم على رحيل لاعبين وهما جوليانو دي باولا ونور الدين أمرابط.
وأضاف أن النصر خسر "جوليانو" لأنه كان يعتمد عليه عندما كان يغيب اللاعب عبدالرزاق حمدالله عن التهديف، كما أن اللاعب كان يقوم بأعمال مركبة ومعقدة دخل الملعب.
وأشار إلى أن النصر كان سيرتكب نفس الخطأ ويستغنى عن خدمات اللاعب "بيتروس"، إلا أن جمهور النادي منع ذلك، وذلك بحسب ما قاله في قناة "24 الرياضية".
وأضاف أن نادي الشباب بطل لكنه ليس ضمن الأندية الكبيرة في الرياضة السعودية، مضيفا أن أندية الهلال والأهلي والاتحاد والنصر تتمتع بالجماهيرية الطاغي، كما أن مباريات الديربي والكلاسيكو تحصر في هذه الأندية، مضيفا أن هذا يعد اعترافا بأن هذه الأندية فقط هي الأندية الكبيرة في المملكة.