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300 متطوع يشكل ٢٥ نقطة اسعافية بالحرم المكي و بالمشاعر المقدسة للحج

منذ 13 ساعة
1149
300 متطوع يشكل ٢٥ نقطة اسعافية بالحرم المكي و بالمشاعر المقدسة للحج

سعيد العجل (صدى):
بدأ فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الاحمر السعودي أعماله في الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ من خلال أكثر من 300 متطوع من الجنسين، للمساهمة بدعم التغطية الاسعافية التابعة للهيئة في موسم الحج في كل من العاصمة المقدسة ومشعر منى وعرفات ومزدلفة ولتقديم الخدمة الاسعافية لضيوف الرحمن.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تم تشكيل فريق تطوعي مختص في مجال (مكافحة العدوى) يشارك في تطبيق الاحترازات الوقائية للحجاج والمصلين في الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتوعيتهم بالالتزام بالاجراءات من أجل سلامتهم،وتم تدعيم الفرق التطوعية بأكثر من 2000 قطعة طبية منها ثلاثين حقيبة اسعافيه مجهزه بالكامل مع ثلاثين حقيبة أكسجين وتفعيل المسعف الالكتروني من أجل استلام البلاغات القادمة من غرفة العمليات المركزية.

وقال مدير عام التطوع الأستاذة هناء الشمراني أن الفريق التطوعي المشارك في دعم وتغطية أعمال الحج موزع على 25 نقطة اسعافية ما بين الحرم المكي والمشاعر المقدسة وكل نقطه تم وضع من 3-5 افراد لكل فرقة بحسب الاحتياج الكثافة، وتتشكل هذه النقاط مع خطة الحج لهذا العمل وتنقلات الحجاج، وبدءً من تاريخ 5\12 ستكون النقاط التطوعية الاسعافية بمشرع منى وعرفة ومزدلفة متواجدة متماشية مع تنقل الحجاج بأكثر من ٨٠ متطوع موزعين على النقاط.

وفي الختام قال الشمراني أن ٦٠٪ من المتطوعين ذو تخصصات طب بشري و ٤٠٪ تمريض وطب طوارئ و ١٠٪ في تخصصات مساندة توعوية وتعزيز صحي وصيدلة وعلاج طبيعي وتنفسي، متمني للحجاج السلامة وحج آمن.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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