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د. العويسى يقف على جاهزية التموين الطبي والورشة الفنية استعدادا لموسم هذا الحج

منذ 14 ساعة
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د. العويسى يقف على جاهزية التموين الطبي والورشة الفنية استعدادا لموسم هذا الحج

سعيد العجل (صدى):
وقف رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى على استعدادات الهيئة لحج هذا العام ١٤٤٢هـ من خلال زيارة تفقدية إلى مركز الإسناد بمشعر مزدلفة اطلع خلالها على مستودع التموين الطبي وما يحتويه من قطع ومستهلكات طبية بالإضافة للأجهزة الطبية التي تزود فيها سيارات الاسعاف.

كما اطلع على تجهيز سيارة الإسعاف من التموين الطبي كما زار الورشة الفنية لصيانة السيارات واطلع خلالها على سير العمل بالإضافة لسيارات الصيانة المتنقلة وما تحويه من معدات وقطع غيار.

وفي ختام الجولة اطلع على وحدة التدريب بالمبنى الإداري بمركز الإسناد واطلع خلالها على محتويات الوحدة من قاعات تدريب ومكاتب، وقال الدكتور جلال العويسى أن الهيئة على أهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية من خلال اللجان وفرق العمل التي تشكل ويعمل فيها أفضل الكوادر الفنية والإدارية لتسهيل مهمة الحج.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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