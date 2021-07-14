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صقر يحاول الهبوط على جناح طائرة

منذ 4 ساعات
1252
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130656
منذ ساعة
يبي يسافر بدون تذكره .. مايصير يامعود ..
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 7
منذ 47 دقيقة
نـسـر ماهو صـقـر....!!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوكيه ، قود فري قود ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اوكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب .. .. الفيديو ماهو شغاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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