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التجارة تنفذ 500 جولة استباقية للتحقق من وفرة وجودة المواد التموينية والاستهلاكية خلال موسم الحج

منذ 14 ساعة
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التجارة تنفذ 500 جولة استباقية للتحقق من وفرة وجودة المواد التموينية والاستهلاكية خلال موسم الحج

سعيد العجل (صدى):
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 500 جولة رقابية وقائية على منافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنور، شملت منافذ بيع المواد الغذائية، ومحال بيع الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود، والأسواق والمستودعات، وذلك ضمن خطط واستعدادات الوزارة لموسم الحج.

وترتكز خطط وزارة التجارة لموسم الحج لعام 1442، على مسارين رئيسيين، حيث يركز المسار الأول على متابعة توفر المواد الغذائية والتموينية (بالتنسيق مع القطاع الخاص) في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، في أماكن تواجد الحجيج، وفي مواقيت الاحرام والطرق المؤدية للحرمين، بما يمكن من الحصول عليها بيسر وسهولة وبأسعار معتدلة.

ويركز المسار الثاني على التأكد من جودة السلع والمواد المعروضة وأن تكون المواد الغذائية المعروضة صالحة للاستهلاك، والسلع الأخرى غير الغذائية مطابقة للمواصفات السعودية وذات جودة عالية.

وتسعى الوزارة لتنفيذ هذه الخطة بكل دقة وموضوعية وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال الاعاشة والتموين والرقابة الوقائية.

وتعمل الوزارة بالتكامل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة بأعمال الحج بهدف توحيد الجهود الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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