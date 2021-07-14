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المناع يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة ال15

منذ 14 ساعة
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المناع يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة ال15

سعيد العجل (صدى):
رفع سعادة الأستاذ محمد بن ناصر المناع، الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الخامس عشر ..

وعبر المناع عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً "هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

وأعرب المناع عن شكره وتقديره إلى معالي وزير العدل الشيخ د.وليد الصمعاني على دعمه وثقتة التي أولاه إياها ، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل .

وسأل محمد المناع المولى عز وجل ان يديم على مملكة الخير كل تقدم ونماء وأمن وأمان .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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