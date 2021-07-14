نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمعية روافد النصبة توزع الفواكة الطازجة والمياه على مستفيديها "صور" 

منذ ساعة
1440
1
جمعية روافد النصبة توزع الفواكة الطازجة والمياه على مستفيديها "صور" 

الرياض (صدى):
أملج _ وزعت جمعية روافد النصبة الخيرية بقرى شمال املج صباح اليوم الأربعاء العديد من سلال الفاكهة الطازجة وصناديق المياه المعدنية والتي استهدفت المستفيدين من الجمعية في قرى كلٌ من القرص والنصبة وفهي وسمنه، كما شارك مسؤولي الجمعية عدد من المتطوعين في تلك الحملة من التوزيعات.

ومن جانبه، ثمن القائمين على الجمعية ما تجده جمعية روافد النصبة ومؤسسات العمل الخيري في هذه البلاد المباركة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتعاون من فاعلي الخير مع القائمين على الجمعيات لتنفيذ مثل هذه الأعمال الخيرية،سائلين الله تعالى أن يرزق الجميع الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدموا ويقدمون في موازين حسناتهم.

أملج
جمعية روافد النصبة الخيرية
الفاكهة الطازجة
صناديق المياه المعدنية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130649
منذ ساعة
جزاهم الله خير ..

.. بس ترى الصوره مكرره .. غيروا المصور مايعرف ايتحايل ويجي على كيفكم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..

أخر الأخبار

اعتماد نظام جديد في عقود بيع لاعبي النصر 
اعتماد نظام جديد في عقود بيع لاعبي النصر 
منذ 11 دقيقة 1127
بالفيديو.. استشاري: نعمل على خلط لقاح موديرنا مع فايزر وننتظر الدراسات
بالفيديو.. استشاري: نعمل على خلط لقاح موديرنا مع فايزر وننتظر الدراسات
منذ 19 دقيقة 1193
وزير الشؤون الإسلامية يكلف 135 داعية لمرافقة الحجاج طوال موسم الحج
وزير الشؤون الإسلامية يكلف 135 داعية لمرافقة الحجاج طوال موسم الحج
منذ 26 دقيقة 1162
تحديد موعد إعلان جدول دوري المحترفين
تحديد موعد إعلان جدول دوري المحترفين
منذ 28 دقيقة 1249
بالفيديو .. القرشي: النصر سيندم على رحيل لاعبين
بالفيديو .. القرشي: النصر سيندم على رحيل لاعبين
منذ 36 دقيقة 1374
وزارة التعليم تحدد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي١٤٤٣هـ.
وزارة التعليم تحدد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي١٤٤٣هـ.
منذ 53 دقيقة 1702
جمعية روافد النصبة توزع الفواكة الطازجة والمياه على مستفيديها "صور" 
جمعية روافد النصبة توزع الفواكة الطازجة والمياه على مستفيديها "صور" 
منذ ساعة 1440
"تعليم المدينة المنورة" ينفذ برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون"
"تعليم المدينة المنورة" ينفذ برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون"
منذ ساعة 1320
زينب العسكري تعزف العود على أنغام أم كلثوم
زينب العسكري تعزف العود على أنغام أم كلثوم
منذ ساعة 830
مشادة بين راكبة مصرية مع رجل داخل القطار
مشادة بين راكبة مصرية مع رجل داخل القطار
منذ ساعة 714