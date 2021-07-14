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بالصور.. مواصفات وتصميم هيونداي إلنترا 2022

منذ ساعة
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بالصور.. مواصفات وتصميم هيونداي إلنترا 2022

أميرة خالد (صدى):
أزاحت هيونداي الستار عن "إلنترا N" موديل 2022 والتي تتميز بتحديثات رياضية ومحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر كما هو متوقع، بقوة 276 حصان وعزم 392 نيوتن متر.

وتتمتع السيارة بمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات أو ناقل يدوي 6 سرعات، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.3 ثانية.

كما تتسم السيارة بنظام تعليق متكيف إلكترونياً لتحسين الراحة والتوجيه أثناء القيادة وخفض الإزعاج الصوتي، مع زيادة ثبات السيارة مقارنة بإلنترا القياسية.

ويوجد بسيارة "إلنترا" أيضًا نظام ترفيهي محدث وتقدم هيونداي تطبيق "هيونداي N"؛ لمتابعة حالة السيارة ووظائفها المختلفة بسهولة عبر الجوال.

أما فيما يتعلق بالتصميم الخارجي، فقط ظهرت السيارة بلمسات أكثر جراءة من إلنترا القياسية، بمصدات جديدة وفتحات أكبر حجماً وجناح خلفي مثبت ومصابيح خلفية مستوحاة من الفورمولا 1 وجنوط جديدة.

 

هيونداي
السيارات
المحركات
الفورمولا
إلنترا

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 130
منذ ساعة
.سيارات شكل وكلام فاضي لو نطحها ثور صارت قطع غيار لا مواصفات ولا مقاييس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..

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