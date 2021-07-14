بنك الرياض يعلن عن فتح باب التقديم للجنسين في برنامج "فرسان"

الرياض (صدى):
أعلن بنك الرياض عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف "برنامج فرسان الرياض" للعام 2021، للرجال والنساء خريجي الجامعات في مختلف التخصصات.
ووضع بنك الرياض شروطا للراغبين في التقديم ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية "رجال ونساء"، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة، وإتقان اللغة الإنجليزية، ومهارات في التفكير والاكتشاف والتحدي وحل المشكلات، إضافة إلى التفرغ التام والإلتزام بدوام كامل.
وأوضح أن التقديم من الخميس القادم 1442/12/5هـ (الموافق 2021/7/15م) عن طريق الرابط من هـــــــــــــــــنا