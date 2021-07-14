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بنك الرياض يعلن عن فتح باب التقديم للجنسين في برنامج "فرسان"

منذ 4 ساعات
1730
بنك الرياض يعلن عن فتح باب التقديم للجنسين في برنامج "فرسان"

الرياض (صدى):
أعلن بنك الرياض عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف "برنامج فرسان الرياض" للعام 2021، للرجال والنساء خريجي الجامعات في مختلف التخصصات.

ووضع بنك الرياض شروطا للراغبين في التقديم ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية "رجال ونساء"، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة، وإتقان اللغة الإنجليزية، ومهارات في التفكير والاكتشاف والتحدي وحل المشكلات، إضافة إلى التفرغ التام والإلتزام بدوام كامل.

وأوضح أن التقديم من الخميس القادم 1442/12/5هـ (الموافق 2021/7/15م) عن طريق الرابط من هـــــــــــــــــنا 

 

الرياض
بنك الرياض
التخصصات
برنامج فرسان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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