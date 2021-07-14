شاب يبتلع هاتفه المحمول 3 أشهر

القاهرة (صدى):
ابتلع شاب يبلغ من العمر 27 عاماً هاتفه المحمول وظل في جسده طوال 3 أشهر، بسبب رهان مع أحد أصدقائه.
وقال استشاري الجراحة العامة موريد مكرم،إن الشاب في مصر جاء إليه حاملاً أشعة على البطن، تظهر جسما ضخماً مستطيل الشكل.
وأوضح الطبيب أن الشاب نجا من الموت بأعجوبة لأنه كان من الممكن أن يتعرض للاختناق والوفاة في الحال عند ابتلاعه الهاتف.
وأضاف الطبيب أنه تمكن برفقة فريقه من استخراج الهاتف من بطن الشاب بنجاح، متابعا: "الهاتف كان ملفوفاً داخل كيس، وهذا ساعد أن البطارية لا تصل للأمعاء التي كانت ممكن تنفجر وتتسبب في وفاة الشاب فوراً".