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شاب يبتلع هاتفه المحمول 3 أشهر

منذ ساعتين
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شاب يبتلع هاتفه المحمول 3 أشهر

القاهرة (صدى):
ابتلع شاب يبلغ من العمر 27 عاماً هاتفه المحمول وظل في جسده طوال 3 أشهر، بسبب رهان مع أحد أصدقائه.

وقال استشاري الجراحة العامة موريد مكرم،إن الشاب في مصر جاء إليه حاملاً أشعة على البطن، تظهر جسما ضخماً مستطيل الشكل.

وأوضح الطبيب أن الشاب نجا من الموت بأعجوبة لأنه كان من الممكن أن يتعرض للاختناق والوفاة في الحال عند ابتلاعه الهاتف.

وأضاف الطبيب أنه تمكن برفقة فريقه من استخراج الهاتف من بطن الشاب بنجاح، متابعا: "الهاتف كان ملفوفاً داخل كيس، وهذا ساعد أن البطارية لا تصل للأمعاء التي كانت ممكن تنفجر وتتسبب في وفاة الشاب فوراً".

مصر
شاب
هاتف محمول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130649
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ياله من شاب احمق اهوج ارعن ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 34
منذ ساعة
في مصر ترى عجب العجاب
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 130
منذ ساعة
أكيد يفرمته او تحديث.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..

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