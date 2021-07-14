بالصور.. محافظ العقيق يدشن مبادرة "ليكن أجمل" لتحسين طريق مطار الملك سعود

عبدالله الغامدي (صدى):
دشن سعادة محافظ العقيق الأستاذ سالم بن مسير بن طواله اليوم الأربعاء, مبادرة "ليكن أجمل", والتي نفذتها لجنة المبادرات والبرامج بمحافظة العقيق بالشراكة مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة وبلدية محافظة العقيق, بحضور نائب مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة المهندس محمد دماس, مساعد وكيل أمين الباحة الدكتور أنور بن علي الغامدي.
ونوه رئيس لجنة المبادرات والبرامج بمحافظة العقيق المهندس عثمان بن سعيد الغامدي بأن المبادرة تهدف إلى تحسين المظهر العام لطريق مطار الملك سعود كونه البوابة الجوية للمنطقة, حيث أعلن محافظ العقيق اليوم عن انطلاق المبادرة بغرسه أول شجرة جاكرندا بالطريق وإعادة طلاء الرصيف.
وأشار المهندس الغامدي بأن هذه المبادرة تتوافق وتدعم رؤية المملكة 2030م التي تسعى في إحدى جوانبها لتعزيز الغطاء النباتي لما له من أثر إيجابي في تحسين الجانب البيئي والذي ينعكس إيجاباً على المسافرين القادمين للمنطقة، كما تُسهم هذه المبادرة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتسهم في خفض درجات الحرارة والحد من التلوث الجوي وتحسين جودة الهواء.