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المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج

منذ 14 ساعة
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المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج

الرياض (صدى):
كشفت شركة المياه اليوم أنها ستدير موسم حج هذا العام إلكترونياً من خلال إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية إلكترونياً في موسم حج هذا العام، وجاء الإعلان خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي للمشاعر المقدسة للتأكد من جاهزية خطة العمل.

وبين الموكلي أن الشركة ستدير موسم الحج من خلال مركز نظام المراقبة والتحكم الآلي (إسكادا) في مشعر منى، الذي يمكنها من مراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، مؤكداً على أن سقيا الحجيج شرف عظيم تفخر به شركة المياه الوطنية.

وبحث الموكلي في زيارته التفاصيل الأخيرة في الخطة التشغيلية لموسم الحج واطلع على التقارير الميدانية لضمان استمرار منظومة إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة مساندة لدعم الأعمال التشغيلية لإدارة الموسم في حالة الأزمات الطارئة - لا سمح الله - بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى.

وبين أن تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق منظومة تقنية حديثة يأتي تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان وبدعم مستمر من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

موسم الحج
نظام المراقبة
خدمات المياه
المياة الوطنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام يا دكتور ..
علي بن دليه الأسمري
صاحب الخبر اعتقد بأنه من بلاد واق الواق محايل عسير فين ...؟ وبلّسمر وتنومة أين ...؟ قبل تحرير الخبر تأكدوا من المعلومات حتى لا...
عزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
أبعد عن الشر وغني له 😊 يلقاها من غيرك .. أتركه وقل حسبي الله ونعم الوكيل .. يكفيك ما أهمك .. ولو لك حق...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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