مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.4 % مغلقا عند 10778 نقطة (+42 نقطة)، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال، هي الأدنى في شهرين.
وتشهد قيم التداولات انخفاضا ملحوظا خلال الجلسات الأخيرة وذلك قبل جلسة واحدة من بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ستتوقف التداولات إعتبارا من نهاية جلسة الغد الخميس على أن تستأنف يوم الأحد 25 يوليو.
وأغلق سهما "مصرف الراجحي" و"ارامكو السعودية" على ارتفاع طفيف بأقل من 1 %، وارتفعت أسهم "السعودي الفرنسي" و"دار الأركان" و"الجزيرة" و"اعمار" بين الـ1 و4 %.
وارتفع سهم "التعمير" بالنسبة القصوى عند 27.30 ريال، مسجلا أعلى إغلاق في 15 عاما، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت 17 مليون سهم هي الأعلى في 13 عاما.
وكانت الشركة قد أعلنت اليوم ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى 143.4 مليون ريال بزيادة قدرها 163% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما أعلنت توزيع ريال للسهم عن النصف الأول من العام الجاري.
في المقابل تراجعت أسهم "اس تي سي" و"المراعي" و"ينساب" بأكثر من 1 %، وهبطت أسهم "جرير" و "اسواق العثيم" و"بوبا" و"ام اي اس" و"الأبحاث والاعلام" بين الـ2 و5 %.